ГК "САМАРА-АВТО" открыла в Самаре новую эру MAZDA

20 декабря группа ГК "САМАРА-АВТО" торжественно открыла свой второй дилерский центр MAZDA. Эффектный, технологичный и безбарьерный он воплощает ценности японского бренда и приглашает по-новому взглянуть на процесс выбора машины. Кроме того, открытие еще одного центра говорит о том, что интерес MAZDA и автовладельцев в нашем регионе взаимен.

Новый центр, который распахнул двери 20 декабря, задает еще более высокие стандарты и без того знаменитой клиентоориентированности. Его стильный минимализм работает на то, чтобы любой посетитель чувствовал себя предельно комфортно. "Покупка автомобиля — очень сложная процедура: надо обработать много информации, куда-то ездить, смотреть, выбирать. Мы бы хотели сделать этот процесс максимально безболезненным, — рассказал во время церемонии открытия генеральный директор Mazda Motor Rus Йорг Шрайбер. — Именно поэтому дилерский центр выделяется безбарьерной организацией пространства и гостеприимством. Например, вы можете просто заехать сюда между делом, чтобы обсудить автомобили за чашечкой чая".

Заехать сюда действительно несложно — центр располагается на пересечении крупных транспортных артерий Самары, в районе ипподрома. Площадь помещения в 654 кв. м. делает его не самым большим, скорее среднеформатным. Но шоу-рума хватает, чтобы во всем изяществе показать актуальные для российского рынка модели Mazda. Любую из них можно взять на тест-драйв. Сервисная станция позволяет обслуживать до 24 автомобилей в день. Здесь же можно купить или продать MAZDA с пробегом, по системе trade-in. Кстати, по словам Шрайбера, японский бренд является лидером по остаточной стоимости в России — не только в своем сегменте, а в целом. Есть возможность купить MAZDA в кредит или в лизинг, оформить полис страхования, приобрести оригинальные запасные части, аксессуары и даже карты помощи на дорогах. "Новый дилерский центр способен удовлетворить запросы самого взыскательного клиента, — рассказал директор ГК "САМАРА-АВТО" Александр Михайлов. — Уверен, что открытие современного шоу-рума и сервисной станции укрепит наше многолетнее эффективное сотрудничество с Mazda Motor Rus и еще больше усилит позиции марки в регионе".

Йорг Шрайбер в свою очередь отметил, что строить дилерский центр на фоне спада автомобильного рынка может показаться смелой идеей. Но уверенность MAZDA подкреплена ходом эволюции бренда и надежностью местного партнера. На вопрос о преимуществах автомобилей директор Mazda Motor Rus ответил одним словом — качество. В современных моделях марки была доработана комфортабельность, в то же время они сохранили низкий для своей выдающейся динамичности расход топлива и чрезвычайную надежность комплектующих. Самой популярной на нашем рынке Шрайбер назвал MAZDA CX-5. Также генеральный директор российского подразделения анонсировал появление новой модели в дилерских центрах во второй половине 2020 года. Однако подчеркнул, что несмотря на динамику авторынка, ориентированность на высокое качество MAZDA исключает выход бренда в "бюджетный" сегмент.