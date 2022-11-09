Health-коуч Любовь Сотникова о том, как бороться со стрессами

Серые осенние будни и наступающие морозы, перманентные известия, вводящие в шок и трепет, - как на этом фоне не дать стрессу победить себя, не обрасти болезнями и не впасть в серьезное психическое расстройство? В интервью Волга Ньюс Health-коуч Любовь Сотникова рассказала, как подготовить организм к холодам и нужно ли бороться со стрессом.

- Каков механизм стресса и депрессии? Как связаны эти состояния и в чем между ними разница?

- Мы привыкли считать стрессом какие-то неприятные события и переживания на их фоне: капризы маленького ребенка, ссора с мужем, критика начальника... Но причин для стресса, в том числе позитивных, в нашей жизни гораздо больше, и это не только наши мысли и эмоции.

Стресс - это неспецифическая защитная реакция организма в ответ на воздействие неблагоприятных факторов. Почему неспецифическая? Потому что организм похожим образом реагирует на разные раздражители - будь то известие об экологической катастрофе или резкая боль в спине, мы получаем выброс гормонального коктейля, который защищает нас в экстренной ситуации, даже если она таковой не является. Включается механизм "бей или беги", который создала эволюция для выживания человеческого вида, чтобы люди могли быстро реагировать на опасность, адаптироваться к окружающей среде и размножаться.

"Пусковые кнопки" этой реакции - вне нашего контроля. Управлять началом стрессовой реакции мы не можем, так же как не можем приказать сердцу не биться. Но можем отслеживать начало по первому признаку - тревоге. Эта "суперспособность" нужна была древнему человеку для передачи информации об опасности. У современного человека гораздо меньше реальных опасностей в жизни, поэтому тревожность можно и нужно отслеживать, чтобы не допустить перехода ее в фоновое состояние.

Хроническая тревога способна перерасти в более серьезные психические расстройства, вплоть до депрессии. Да, наш организм способен адаптироваться к самым сложным жизненным обстоятельствам, преодолевать болезни, бытовые проблемы и эмоциональные переживания. Но даже изначально сильный и здоровый человек, не зная, как работать со стрессом, может заработать болезни. И наоборот, чем больше профилактики стресса, тем менее вероятны психоэмоциональные отклонения даже у людей, предрасположенных к ним, при прочих равных.

- Правильно ли пытаться преодолеть стрессовые расстройства, бороться с ними или, наоборот, не обращать внимания?

- Хронический, перманентный и неконтролируемый стресс медленно, как паразит, вытягивает силы.

Игнорируя и подавляя стресс, человек лишь накапливает тревожность и "выучивает" организм реагировать на стресс неправильно.

Важно отслеживать любые, даже, на первый взгляд, незначительные реакции организма на стресс: учащение сердцебиения, потливость, головные боли или неприятные ощущения в животе. Так вы поймете, как именно в вашем случае проявляется реакция на стресс.

Увидеть проблему - наполовину ее решить. Можно годами ходить по врачам, выясняя причину усталости и отсутствия сил, имея при этом "нормальные" анализы и не понимать, что причина проблем с ЖКТ, гормональных нарушений, выпадающих волос и лишнего веса - хронический стресс.

- Чего не стоит делать ни в коем случае при стрессовых расстройствах, а что нужно сделать обязательно?

- Награждать себя во время стресса легкими, быстрыми удовольствиями - точно не лучшее, что можно сделать. Просмотр ТВ с поеданием пиццы, утешающий шоппинг, алкоголь, чтобы поднять настроение, - это медвежья услуга для собственного организма. Формируется так называемый эффект лузера: мозг, не прикладывая усилий, после съеденного торта получает в "награду" гормон удовольствия дофамин и думает - отлично, всегда так буду делать.

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Это как если давать ребенку конфету за то, что он не выполняет домашнее задание и грубит родителям. Он быстро поймет, что нужно делать для получения награды, и мотивировать его на учебу и послушание будет уже невозможно.

Так и со стрессом. Снимая напряжение вином, шоколадом, импульсивными покупками, мы бессознательно будем искать повод понервничать, зная, какая награда нас ждет. Такое поведение закрепляется, и разорвать этот порочный круг тяжело.

- Наступающие холода - еще один отрицательный фактор, влияющий на психическое и физическое здоровье. Как подготовить организм к встрече зимы?

- В идеале - готовить организм к холодам с лета. Проводить много времени на свежем воздухе, гулять, плавать, бегать, кататься на велосипеде, есть фрукты и овощи. "В здоровом теле - здоровый дух" - эта поговорка на все времена. Ведь заботясь о теле круглый год, мы укрепляем здоровье и проводим профилактику сезонных расстройств.

Смена сезона - это тоже стрессор. Человек светозависим. Поэтому осеннее обострение заболеваний, в том числе ментальных, обусловлено сокращением светового дня и снижением уровня витамина D в организме. Есть даже такой диагноз - сезонное аффективное расстройство, в народе - осенняя хандра, когда нет сил и хочется впасть в спячку.

На помощь приходят световые будильники и специальные лампы дневного света. По возможности нужно как можно больше времени проводить на улице при дневном свете. Если позволяет рабочее расписание, делать короткие прогулки в течение дня.

Сон играет важнейшую роль в нормализации физического и психологического состояния. Поэтому важно поддерживать свои биологические часы: ложиться спать и вставать всегда примерно в одно и то же время, избегать яркого света, в том числе от экранов гаджетов, за час до сна, чтобы легче засыпать.

С приемами пищи - то же правило. Есть нужно примерно в одно и то же время. Добавляя в рацион полезные жиры, сезонные овощи и фрукты.

Поддерживать организм комфортной физической нагрузкой, у каждого - свой посильный уровень. Добавлять для восстановления сил контрастный душ, баню, игольчатый коврик-аппликатор перед сном.

Исключить дефициты в организме. Очень часто человек думает, что он ленивый, что у него просто характер такой - истеричный или наоборот апатичный. Но такое поведение может быть симптомом анемии, дефицита витамина D. Поэтому важно отслеживать эти медицинские показатели и вовремя корректировать их уровень приемом витаминов и микроэлементов.

Изучать себя, отслеживать причины своего плохого самочувствия - это ответственность каждого человека, а не врача или другого специалиста. Здоровье мы должны добыть себе сами, а не искать универсальное решение в виде волшебной таблетки. В человеческом теле много ресурсов для самостоятельного восстановления без лекарств. Важно увидеть ядро проблемы - и чаще всего это хронический стресс, с которым важно и можно работать.