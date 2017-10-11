Что нужно знать заемщику о своей кредитной истории

Каждый кредитор знает о том, что существует такое понятие как "кредитная история". Многие очень боятся ее испортить, однако не все понимают, в каком случае в нее вносят информацию о задолженности и как это происходит.

Кредитная история — это информация, отражающая то, насколько дисциплинированно заемщики обслуживают свои кредиты или займы. Также там отражаются факты исполнения обязательств по договорам поручительства. Другими словами, это досье на вас как на заемщика, поручителя или принципала по банковской гарантии.

Как отмечает начальник административного отдела отделения по Самарской области Волго-Вятского ГУ Банка России Павел Ледодаев, хранятся кредитные истории в одном из бюро кредитных историй (БКИ). "Деятельность кредитных историй контролирует Банк России, — говорит Ледодаев. — Он, как мегарегулятор, вносит записи о юридических лицах в государственный реестр БКИ и исключает записи из него, осуществляет контроль и надзор за деятельностью БКИ, ведет Центральный каталог кредитных историй".

От ненужной страховки можно будет отказаться в течение двух недель Начиная с 2018 года у граждан будет 14 календарных дней на то, чтобы расторгнуть договор страхования при оформлении кредита. Сейчас на это дается пять дней. Кроме того, банкам предлагается запретить навязывать заемщикам коллективные страховки, договоры по которым расторгнуть практически невозможно.

Субъектами кредитной истории являются юридические или физические лица — заемщики в банках, микрофинансовых организациях (МФО) или кредитных кооперативах, а также поручители. Кроме того, в кредитной истории отражается информация о гражданах, в отношении которых имеется производство о признании их банкротами.

Информация о просрочке платежей направляется в БКИ в случае, если в отношении должника вынесено судебное решение о взыскании суммы обязательств, которую он не погасил в течение 10 дней после вступления этого решения в силу. Это касается платежей по кредитам, за жилье, коммунальные услуги, услуги связи и алиментов.

Большая часть сведений в БКИ направляется сотрудниками банков, МФО и кредитных потребительских кооперативов. Но здесь Павел Ледодаев обращает внимание на то, что дополнительные сведения о долгах могут направлять операторы сотовой связи и судебные приставы из-за просрочек по алиментам и ЖКХ. Хранится кредитная история в течение 10 лет со дня последнего изменения информации в ней.

Кредитную историю используют банки, МФО, которых интересует, насколько надежны потенциальные заемщики. Страховщики также пользуются данными из БКИ. Они могут повысить стоимость полиса или вовсе отказать в страховке клиентам с просрочками по кредитам, опасаясь мошеннических действий со стороны людей с низкой платежной дисциплиной.

"Для того чтобы узнать о том, какая информация содержится в БКИ, любой человек может сделать соответствующий запрос, — объясняет Павел Ледодаев. — Такая процедура один раз в год в каждом БКИ является бесплатной. То есть если у заемщика несколько кредитов, и информация по ним хранится в разных БКИ, одно обращение в год в каждое бюро будет бесплатным. За последующие (в течение года) обращения бюро кредитных историй вправе взимать плату".

Узнать, в каком БКИ хранится ваша кредитная история, можно, обратившись в Центральный каталог кредитных историй через любую кредитную организацию, нотариуса или заполнив форму на сайте Банка России в разделе "Кредитные истории".

Павел Ледодаев, начальник административного отдела отделения по Самарской области Волго-Вятского ГУ Банка России:

— Поскольку информация в бюро кредитных историй направляется специалистами кредитных, страховых и других организаций, то иногда случаются ошибки, так как человеческий фактор никто не отменял. Однако это происходит редко.