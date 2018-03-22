Покупатели добиваются пересчета стоимости машины по якобы навязанному в автосалоне кредиту

В редакцию портала "Волга Ньюс" обратились жители Кинеля Алексей и Юлия Говоровы, которые приобрели в самарском автосалоне "Поволжье Моторс" автомобиль Datsun on-Do. Покупатели считают, что им навязали ненужный кредит и необоснованно завысили цену на авто.

В автосалон супруги обратились после того как услышали о выгодных цен и лояльных ставках на кредит, которые начинались от 4,5%. Кроме того, иногородним гражданам обещали компенсировать стоимость проезда до салона, услуги трейд-ин и подарки в виде колес или оплаты стоимости КАСКО.

"Мы планировали воспользоваться трейд-ин и отдать свою старую машину в счет оплаты новой, — рассказывает Юлия Говорова. — Предварительно для себя рассчитали, какую сумму кредита мы готовы платить ежемесячно — не более 9 тысяч рублей. В итоге в салоне нам предложили сразу же забрать старую машину и оформить на нее договор купли-продажи. Якобы это должно стать первоначальным взносом. При оформлении кредита нам посоветовали говорить завышенные суммы зарплат, и в итоге нам был одобрен кредит на 700 тысяч рублей под 14% годовых, вместо обещанных 4,5%".

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Сумма выплат по кредиту оказалась выше запланированной, и клиенты решили отказаться от покупки. Однако автосалон отказался возвращать Говоровым старую машину, так как она уже была формально продана.

"Мы пошли к начальнику, который предложил нам поискать вариант подешевле. Сначала это была Lada Granta за 455 тысяч рублей, которая с дополнительными функциями стоила 610 тысяч рублей. Или предложили оформить Datsun, который мы и планировали первоначально, за 670 тысяч рублей, но со скидками он будет стоить 610 тысяч рублей. Мы пребывали в панике. Приехав вместе с маленьким ребенком из Кинеля, мы находились в салоне несколько часов, время приближалось к шести вечера, и в итоге были вынуждены подписать документы на машину", — вспоминает хронологию событий Юлия.

Однако, как оказалось, позже, год выпуска проданной супругам машины якобы, заявлявшийся как 2018, по документам и деталям авто оказался 2017-м.

Обманутые клиенты автосалона "АТЦ Самара" защищают свои права в суде Житель поселка Суходол столкнулся с недобросовестным автосалоном, когда пытался найти в продаже автомобиль своей мечты. Сначала он пошел на поводу у продавцов, но, посоветовавшись с юристом, решил отстаивать свои права. И не прогадал.

"На следующий день мы позвонили в салон, представившись новыми покупателями, и выяснили, что стоимость Datsun on-Do 2017 года составляет 385 тыс.рублей, а 2018 — 507 тыс. рублей", — говорят супруги. тогда же в салон была направлена официальная претензия, в которой Говоровы потребовали возвратить излишне уплаченные денежные средства.

"Теперь салон готовит новый вариант ПТС, якобы с 2018 годом выпуска машины. Мы, в свою очередь, сделали запрос на АвтоВАЗ в Тольятти, чтобы нам по вин-номеру сообщили год выпуска машины, — поделилась подробностями событий Юлия. — В случае необходимости, если документы подделаны, мы готовы обращаться в полицию или же будем разбираться, почему была необоснованно завышена цена".

Получить комментарий от автосалона "Поволжье Моторс" не удалось. По указанным на сайте телефонам работает автоответчик. Заметим также, что в интернете достаточно много негативных отзывов о данном автосалоне и часто описывается подобная схема продажи: несоответствие реальных цен к заявленным на сайте, высокие ставки кредита и навязывание займа.



