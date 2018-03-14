За какие хозяйственные постройки надо платить налог на недвижимость

Если вы являетесь владельцем дачного участка или частного дома, то обязаны платить налог не только за основное строение, но и за баню, сарай или летнюю кухню. Но для этого объект должен быть зарегистрирован и являться капитальной постройкой.

Граждане России обязаны платить налог на имущество физлиц за все находящиеся в их собственности хозяйственные строения и сооружения на дачных участках, а также участках для личного подсобного хозяйства. Это правило действует с 2015 года, однако об этом знают далеко не все владельцы загородных построек. Между тем налоговая инспекция самостоятельно получает сведения из Единого государственного реестра недвижимости и, исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости, формирует и отправляет собственникам уведомления об оплате налога.

"Если хозяйственная постройка не зарегистрирована в Росреестре как объект недвижимости, то налог на нее не придет, - говорит партнер юридической фирмы RBL Денис Герасимов. - Налоговый орган попросту не сможет определить базу для исчисления налога. Таким образом, нет никакой необходимости самостоятельно сообщать в налоговую инспекцию о наличии на дачном участке иных строений, кроме тех, которые уже зарегистрированы".

Что касается налоговых ставок, то они устанавливаются нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований. Во всех населенных пунктах Самарской области налог за 2017 год рассчитывается исходя из 0,3% от кадастровой стоимости объекта недвижимости. В то же время в управлении Федеральной налоговой службы по Самарской области пояснили, что хозпостройки площадью менее 50 кв. м освобождаются от уплаты налога на имущество физических лиц. Кроме того, ряд льготников вовсе не обязан платить за свою собственность. Это все пенсионеры; участники боевых действий и члены семей граждан, погибших при исполнении служебного долга; инвалиды; лица, пострадавшие от радиации, и еще ряд категорий.

Для всех остальных категорий граждан неуплата или несвоевременная уплата налогов по налоговому уведомлению может повлечь начисление пеней и привлечение к ответственности в виде штрафа - 20% от суммы недоимки и 40%, если неоплата была умышленной. Задолженности по налогу, а также пени и штрафы могут быть взысканы через суд.

Если же у вас есть имущество, которое облагается налогом, но в установленный срок налоговое уведомление вам не пришло, можно обратиться в любую налоговую инспекцию (кроме межрегиональных налоговых инспекций) для выяснения причин неполучения уведомления, иначе вы рискуете пропустить срок уплаты налога.

Денис Герасимов, партнер юридической фирмы RBL:

- Налог исчисляется с момента внесения сведений об объекте недвижимости в реестр недвижимости. Законодательством не предусмотрена ответственность физических лиц за несовершение регистрационных действий в отношении хозяйственных построек и иных объектов недвижимости.