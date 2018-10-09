16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Таинственный покупатель:
В этом году льготники смогут не платить налог за "6 соток" Что можно строить на садовом участке Доля земельных участков с установленными границами превысила 67% площади региона За какие хозяйственные постройки надо платить налог на недвижимость Дачную амнистию продлили до 2020 года

Земельная политика Недвижимость

В этом году льготники смогут не платить налог за "6 соток"

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 71
Версия для печати

В 2018 году впервые предусмотрен вычет по земельному налогу в виде стоимости 600 кв. м участка льготным категориям граждан (так называемая льгота на шесть соток).

Как сообщили в региональном управлении ФНС, вычет носит заявительный характер и предоставляется только льготным категориям налогоплательщиков (пенсионерам, инвалидам I и II групп, ветеранам боевых действий и т.д.). Если льгота предоставляется впервые, то для ее использования необходимо представить в любой налоговый орган или МФЦ соответствующее заявление, а также можно направить заявление и через "Личный кабинет налогоплательщика".

При этом фискалы напоминают, что физическим лицам не нужно обращаться в инспекцию, чтобы применить вычеты по налогу на имущество (это касается всех налогоплательщиков физлиц). При исчислении налога исходя из кадастровой стоимости объектов налоговая база уменьшается в отношении каждого жилого дома на 50 кв. м от его общей площади. Для каждой квартиры и части жилого дома - на 20 кв. м, а если вы владеете комнатой или частью квартиры - на 10 кв. метров. Эти налоговые вычеты учитываются автоматически при расчете налога. Для их применения собственнику объекта недвижимости не нужно обращаться в инспекцию с заявлением.

В налоговом уведомлении в графе "налоговая база" указывается кадастровая стоимость объекта с учетом ее уменьшения на величину вычета. Если при его применении налоговая база принимает отрицательное значение, то налог за такой объект не выставляется.

Теги: УФНС налоги земельный налог льготные категории граждан Самара

Фото на сайте

ТЦ "Вертикаль" сменит концепцию, став "Силой спорта"

ТЦ "Вертикаль" сменит концепцию, став "Силой спорта"

"Берег-деревня": новое слово в коттеджном строительстве

"Берег-деревня": новое слово в коттеджном строительстве

Как купить "трешку" по разумной цене

Как купить "трешку" по разумной цене

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4