В этом году льготники смогут не платить налог за "6 соток"

В 2018 году впервые предусмотрен вычет по земельному налогу в виде стоимости 600 кв. м участка льготным категориям граждан (так называемая льгота на шесть соток).

Как сообщили в региональном управлении ФНС, вычет носит заявительный характер и предоставляется только льготным категориям налогоплательщиков (пенсионерам, инвалидам I и II групп, ветеранам боевых действий и т.д.). Если льгота предоставляется впервые, то для ее использования необходимо представить в любой налоговый орган или МФЦ соответствующее заявление, а также можно направить заявление и через "Личный кабинет налогоплательщика".

При этом фискалы напоминают, что физическим лицам не нужно обращаться в инспекцию, чтобы применить вычеты по налогу на имущество (это касается всех налогоплательщиков физлиц). При исчислении налога исходя из кадастровой стоимости объектов налоговая база уменьшается в отношении каждого жилого дома на 50 кв. м от его общей площади. Для каждой квартиры и части жилого дома - на 20 кв. м, а если вы владеете комнатой или частью квартиры - на 10 кв. метров. Эти налоговые вычеты учитываются автоматически при расчете налога. Для их применения собственнику объекта недвижимости не нужно обращаться в инспекцию с заявлением.

В налоговом уведомлении в графе "налоговая база" указывается кадастровая стоимость объекта с учетом ее уменьшения на величину вычета. Если при его применении налоговая база принимает отрицательное значение, то налог за такой объект не выставляется.