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Росреестр проведет прямую линию по оспаривании кадастровой стоимости

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 11 апреля с 11 до 12 часов в управлении Росреестра по Самарской области пройдет прямая линия для граждан на тему оспаривания кадастровой стоимости недвижимости.

Как сообщает пресс-служба ведомства в ходе общения с жителями региона предстоит обсудить в каких случаях целесообразно оспаривать кадастровую стоимость, в каких случаях можно обратиться за пересмотром кадастровой стоимости. Также специалисты Росреестра расскажут куда обращаться за оспариванием кадастровой стоимости и какие документы потребуются, в какие сроки рассматривается заявление об оспаривании кадастровой стоимости и где можно увидеть информацию о принятом решении.

На вопросы жителей Самарской области ответит начальник отдела кадастровой оценки недвижимости Иван Маслов. Телефон прямой линии — (846) 33-22-555.

Теги: Маслов Иван Росреестр прямая линия недвижимость кадастровая оценка Самара

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