В Самаре определен новый порядок предоставления земли льготникам

Администрация Самары утвердила регламент услуги "Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, отдельным категориям физических и юридических лиц без проведения торгов". Данный документ призван ускорить и формализовать прохождение документов.

Сегодня право на фактически льготное получение земли имеют более 40 категорий юридических и физических лиц. Например, бесплатно собственность получают многодетные семьи и ветераны ВОВ.

Без торгов и денег земли предоставляются членам садово-дачных товариществ, религиозным и некоммерческим организациям для строительства храмов и объектов культуры. В приоритете крупные инвесторы и строители. Компании, осуществляющие комплексную застройку территории или работающие по проекту государственно-частного партнерства, пользуются городской землей на безвозмездной основе. Кроме того, если физические или юридические лица имеют в собственности объект капстроительства, но не оформили землю под ним, то территория им также будет предоставлена без торгов.

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Как отмечает партнер адвокатского бюро RBL Денис Герасимов, новый порядок был необходим Самаре в связи с изменениями Земельного кодекса РФ. Также сыграло роль изменение в 2015 году права распоряжения землей на территории областного центра: от министерства имущественных отношений оно было передано администрации города.

Согласно регламенту администрации, заявителю сперва предстоит подготовить схему планируемого к использованию земельного участка. Затем ее для согласования нужно отправить в департамент управления имуществом Самары либо в отделения МФЦ. Одновременно необходимо предоставить документы, подтверждающие право льготы. В течение месяца они будут рассмотрены. Однако если для предоставления земли требуется публикация схемы земельного участка в СМИ, срок увеличивается до двух месяцев. Отметим, что положительное решение принимается администрацией города только при наличии плана границ территории. То есть если у властных структур есть представление о том, как в ближайшее время будут использоваться не только выделяемая земля, но и прилегающие к ней участки.

В случае принятия положительного решения проводятся кадастровые работы. Затем, в срок до 30 дней, принимается решение о предоставление земли и подписывается договор о купле-продаже, аренде или безвозмездном и бесплатном использовании земли.

"Регламент, безусловно, очень нужный документ, который позволяет структурировать порядок оказания муниципальной услуги и структурировать прохождение документов, — отмечает Герасимов. — Сложности с предоставлением земельных участков в Самаре, как и в других городах, были всегда. Прежде всего это скорость прохождения документов. Нередки случаи, когда заявитель вынужден в судебном порядке отстаивать свои права в связи с длительным бездействие муниципальных органов. Как правило, суды встают на сторону заявителя, если, конечно, отсутствуют нарушения в подготовленном пакете документов. Теперь же все спорные вопросы должны быть сняты. Список запрашиваемый бумаг и сроки прохождения документов строго определены".