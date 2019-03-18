Проект "Шарм Profi весна" собрал специалистов beauty-индустрии

"Красота спасет мир" - именно таким слоганом встречал посетителей ВК "Экспо-Волга" с 14 по 17 марта. А все потому, что в эти дни проходила выставка "Шарм Profi весна".

Проект собрал участников и гостей уже в 15-й раз, что свидетельствует о том, что это один из самых успешных и мощных проектов в индустрии профессиональной красоты и здоровья. В эти дни в Самару съехалось более сотни экспонентов из пяти стран мира, почти 5500 человек стали посетителями выставки.

Помимо традиционных популярных направлений, организаторы постарались особенно масштабно и полно представить косметологию, в том числе инъекционную, а также аппаратное оборудование для профессионалов.

На выставке проходило множество мастер-классов как от профессионалов индустрии красоты Самары, так и от звезд beauty-сферы России и зарубежья. На проект был традиционно организован трансфер из 13 городов Поволжья.

Организаторы постарались разделить по направлениям не только экспозицию, но и деловую программу. Так, проходили бизнес-мероприятия по продвижению в Инстаграм, открытию собственного бизнеса, увеличению продаж в салоне красоты. Гости посетили мастер-классы по косметологии, ногтевому сервису, работе с бровями, перманентному макияжу, парикмахерскому мастерству.

"Особенность нашей выставки - в том, что здесь найдут для себя множество актуального не только профессионалы, но и обычные девушки, которые внимательно относятся к своему здоровью и внешности", - резюмировал генеральный директор ВК "Экспо-Волга" Андрей Левитан.