16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Таинственный покупатель:
В Самаре пройдет выставка "Шарм-Profi.Осень" Пищевую зависимость помогут преодолеть врачи Будущее наступило: как развивается косметология третьего тысячелетия Подтяжка груди: виды и особенности, или Чего ожидать от операции Скрининговые обследования помогут раннему выявлению заболеваний

Косметология и фитнес Красота и здоровье

В Самаре пройдет выставка "Шарм-Profi.Осень"

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 24
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 3 по 6 октября ВК "Экспо-Волга" становится бьюти-меккой для всех специалистов индустрии. В этом году пройдут сразу три грандиозных чемпионата: IV Межрегиональный чемпионат по моделированию бровей, IV Межрегиональный чемпионат по массажу, Региональный чемпионат по маникюру и дизайну ногтей Beauty Nail Samara.

Сегодня beauty-индустрия - новая религия. Главные тренды задаются не производителями, а потребителями.

Для врачей и сотрудников медицинских учреждений пройдет научно-практическая конференция по косметологии. Одним из спикеров станет Ильдар Шакуров, д.м.н., профессор, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по дерматовенерологии и косметологии, главный врач ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер". Начало мероприятия 3 октября в 10:00.

Косметологии будет посвящено еще одно масштабное мероприятие на тему "Концепция естественного омоложения. Основные идеи и методы". Просто о серьезном, а именно о регенерации кожи, о роли и новых возможностях косметологов, естественном омоложении будет говорить врач, практикующий косметолог, руководитель Центра естественного омоложения Наталья Ислямова.

Серьезная тематика "Интегрированная клеточная ПДРН-терапия. Реставрация и восстановление дермальных структур" будет затронута в рамках лекции, спикером которой выступит врач, челюстно-лицевой, пластический, реконструктивный хирург, косметолог, дерматовенеролог, ведущий научный консультант компании "ЭСТЭКОМ" Тимур Акзамов.

Своими секретами продающего визуала поделится основатель школы-студии маникюра "Voterk", инструктор международной школы "Level Up Nails" Анастасия Вотерк. Вы узнаете, как создать стиль профиля с изюминкой, где искать вдохновение, когда глаз замылился, и как создать ленту не хуже, чем у топовых блогеров.

На площадке выставки будет представлено более 100 стендов по всем направлениям. Помимо основной программы, на стендах в режиме нон-стоп будут также проходить мастер-классы и лекции.

Теги: выставка конференция косметология красота дизайн технологии Экспо-Волга Самара
Комментировать

Фото на сайте

В фитнес-клубе "Зебра" наступил новый фитнес-год

В фитнес-клубе "Зебра" наступил новый фитнес-год

Резиденции красоты DAVIDOVA открыла самарцам свои двери

Резиденции красоты DAVIDOVA открыла самарцам свои двери

Парфюмерный бутик "Леонардо" представляет тонкие и чувственные ароматы весны

Парфюмерный бутик "Леонардо" представляет тонкие и чувственные ароматы весны

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3