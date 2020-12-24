Оригинальный и полезный подарок к Новому году ‒ ТВОЙТАЙ

Новый год приближается. Ищете новогодний подарок для своих родных и близких? В сети ТВОЙТАЙ знают, как порадовать любимых.

Каким должен быть подарок? С одной стороны, он должен быть оригинальным. Ведь каждый хочет, чтобы его подарок запомнился и выделялся из общей массы сертификатов на косметику или спортивные товары. Дарить что-то красивое, но при этом не нужное или подарить практичные вещи? Подарок может быть полезным. Идеально было бы совместить пользу и вау-эмоции. Это мог бы быть новый автомобиль, но нужно еще в бюджет уместиться, ведь на Новый год необходимо купить подарки каждому. Эмоции могут вызвать много подарков. Прыжок на парашюте точно запомнится бурей эмоций, но не каждый готов на такое, да и в январе не подходящая для экстрима погода. Нужно найти что-то комфортное и при этом с эмоцией. Что-то такое, что близкие не покупают для себя или покупают, но редко.

Что надо иметь ввиду, выбирая подарок? Верно, отзывы людей! Чем больше честных положительных отзывов, тем больше людей рекомендуют это. По данным 2GIS на ноябрь 2020 года, у сети спа-салонов ТВОЙТАЙ более 4200 положительных отзывов! Убедительно? Кочечно!

ТВОЙТАЙ — это путешествие в мир тайского спа, в котором настоящие мастера из Таиланда встретят вас с радушием и погрузят в атмосферу релакса. Не зря многие называют это пассивной йогой, ведь кроме аутентичной атмосферы вы получите ощущения, схожие с занятиями спортом, йогой. При этом не нужно никаких усилий.

А еще, приобретая подарочные сертификаты в декабре, вы получаете скидку на свой визит, равную 15%, до конца января.

В сети ТВОЙТАЙ сейчас есть 10 спа-салонов в Самаре (а еще Тольятти, Новокуйбышевск, Тверь и Краснодар). Купить подарок вы можете в любом из салонов, а также возможна доставка по Самаре и покупка электронных подарочных сертификатов на сайте.

Дарите по-настоящему оригинальные и полезные подарки!

Сайт: tvoitaispa.ru

Группа в ВК: vk.com/tvoitai

Инстаграм: instagram.com/tvoitai

Садовая, 200 (возле ТЦ Вавилон)

5-я просека, 99 (ЖК "Надежда")

Врубеля, 15 (Постников овраг)

Лесная, 31 (ЖК "Ладья")

Московское шоссе, 306 (напротив ТЦ "El Rio")

Дачная, 2 (возле ТЦ Айсберг)

Алексея Толстого, 70 (недалеко от речного вокзала)

Карбышева, 63 (около ТЦ "Космопорт")

Стара-Загора, 78 (около Шипки)

Красноглинское шоссе, 1 (п. Управленческий)

*Подробную информацию об организаторе акции, о правилах её проведения и сроках можно узнать по телефону 8 (846) 202-11-77 и на сайте tvoitaispa.ru

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