Самарские врачи избавят от весенней хандры с помощью массажа

Ученые доказали, что курс массажа снимает стресс и усталость лучше, чем медикаменты и физические упражнения. Оценить целебные свойства древних техник предлагают врачи Самарской офтальмологической клиники.
Массаж не только расслабляет тело, но и улучшает сон, облегчает боль, стимулирует иммунную систему, выводит токсины и подтягивает кожу. А еще способствует выработке гормонов радости - эндорфинов, что очень кстати в межсезонье. Важно делать массаж курсом для достижения длительного эффекта.
В самарской офтальмологической клинике вам предложат лечебно-оздоровительный и антицеллюлитный массаж тела и косметический массаж лица.
До 1 апреля действует скидка 50% на массаж стоп (плоскостопие) детям до 12 лет. До 14 лет профилактика сколиоза от 300 рублей.
Подробности по тел. 8 (846) 991-90-91 и на сайте zrenie100.ru.
Самарская Офтальмологическая Клиника
Ул. Антонова-Овсеенко, 59б
Тел. 8-846-991-90-91
Сайт: zrenie100.ru
Серединская Оксана Юрьевна
Эксперт национального чемпионата профессионального мастерства "Абилимпикс" - компетенция "Массаж";
Победитель регионального этапа чемпионата профессионального мастерства "Абилимпикс" - компетенция "Массаж" в 2017 году;
Специалист по адаптивной физической культуре.