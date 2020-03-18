Самарские врачи избавят от весенней хандры с помощью массажа

Ученые доказали, что курс массажа снимает стресс и усталость лучше, чем медикаменты и физические упражнения. Оценить целебные свойства древних техник предлагают врачи Самарской офтальмологической клиники.

Оксана Юрьевна Серединская

Массаж не только расслабляет тело, но и улучшает сон, облегчает боль, стимулирует иммунную систему, выводит токсины и подтягивает кожу. А еще способствует выработке гормонов радости - эндорфинов, что очень кстати в межсезонье. Важно делать массаж курсом для достижения длительного эффекта.

В самарской офтальмологической клинике вам предложат лечебно-оздоровительный и антицеллюлитный массаж тела и косметический массаж лица.

До 1 апреля действует скидка 50% на массаж стоп (плоскостопие) детям до 12 лет. До 14 лет профилактика сколиоза от 300 рублей.

Подробности по тел. 8 (846) 991-90-91 и на сайте zrenie100.ru.

Самарская Офтальмологическая Клиника

Ул. Антонова-Овсеенко, 59б

Тел. 8-846-991-90-91

Сайт: zrenie100.ru