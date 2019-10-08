Выставка "Шарм-Профи. Осень" добавила красоты Самаре

С 3 по 6 октября в ВК "Экспо-Волга" состоялась традиционная выставка "Шарм-Профи. Осень". Сказать, что проект удался, это значит, ничего сказать. Сотни участников и тысячи довольных посетителей — это главный итог для организаторов.

В этом году в рамках проекта состоялось целых три чемпионата: IV Межрегиональный чемпионат по моделированию бровей, IV Межрегиональный чемпионат по массажу и Региональный чемпионат по маникюру и дизайну ногтей Beauty Nail Samara.

Для врачей и сотрудников медицинских учреждений прошла научно-практическая конференция по косметологии. Одним из спикеров выступил Ильдар Шакуров, д. м. н., профессор, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по дерматовенерологии и косметологии, главный врач ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер".

Косметологии было посвящено еще одно масштабное мероприятие на тему "Концепция естественного омоложения. Основные идеи и методы, составляющие его основу". Просто о серьезном, а именно: о регенерации кожи, о роли и новых возможностях косметологов, естественном омоложении говорила врач, практикующий косметолог, руководитель Центра естественного омоложения Наталья Ислямова.

Серьезная тематика "Интегрированная клеточная ПДРН-терапия. Реставрация и восстановление дермальных структур" была затронута в рамках лекции, спикером которой выступил врач, челюстно-лицевой, пластический, реконструктивный хирург, косметолог, дерматовенеролог, ведущий научный консультант компании "ЭСТЭКОМ" Тимур Акзамов.

Своими секретами продающего визуала поделилась основатель школы-студии маникюра "Voterk", инструктор международной школы "Level Up Nails" Анастасия Вотерк. Помимо основной программы на стендах в режиме нон-стоп проходили также мастер-классы и лекции.