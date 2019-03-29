Возрастной андрогенный дефицит: как обмануть время

С возрастом количество тестостерона в крови мужчины снижается на 1-2% в год – и это естественный процесс. Другое дело, когда показатель гормона опускается до критической отметки и развивается возрастной андрогенный дефицит. Это моментально отражается на внешнем виде, физическом и эмоциональном состоянии, в том числе на уверенности в себе. Как еще уровень тестостерона сказываться на здоровье мужчины и почему участие женщины важно в этом случае, рассказала известный в Самаре уролог-андролог Наталия Соловова.

— Вероятно, что большинство людей не знакомо с понятием "возрастной андрогенный дефицит". Если говорить доступным языком, что это?

— Андрогенодефицит или возрастной дефицит андрогенов — это так называемый мужской климакс — состояние, связанное с низким содержанием основного мужского гормона — тестостерона.

— Чаще всего тестостерон воспринимают как гормон, ответственный за сексуальное желание. Значит, возрастной андрогенный дефицит снижает уровень либидо?

— Тестостерон — это не просто "гормон желания", который поддерживает либидо мужчины на достаточно высоком уровне, но и гормон, принимающий участие во многих обменных процессах. Поэтому снижение его выработки вовлекает в патологический процесс различные системы и органы. Например, нехватка тестостерона может послужить пусковым механизмом развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и других серьезных расстройств. Причем показатели дефицита гормона у каждого будет разные – для одного это будет норма, а для другого нет.

— В каком возрасте может развиться данное заболевание?

— Возраст вступления мужчин в период климакса может быть разный. Принято различать ранний климакс — до 45 лет, обычный — от 46 до 60 лет и поздний, наступающий после 60 лет. На сроки наступления климакса влияют многие факторы. Прежде всего это врожденная способность к выполнению половой функции, склонность к нарушению полового созревания, гипогонадизму и крипторхизму. Мощное воздействие оказывают сопутствующие заболевания: гипертоническая болезнь, атеросклероз, сахарный диабет, все виды кастрации (травматическая, хирургическая, медикаментозная, лучевая), ионизирующая радиация, алкогольная и другие хронические интоксикации.

— Принято считать, что климакс — это серьезное испытание, которое рано или поздно касается каждой женщины. Значит ли это, что все мужчины также столкнуться с этим диагнозом?

— Нет, это абсолютно не значит, что у каждого мужчины неизбежно будет климакс. В данном случае большую роль играет образ жизни, питание и уровень стресса. Люди начали употреблять продукты, переполненные трансжирами, каждый из нас практически ежедневно находится в состоянии стресса, к тому же наша физическая активность сошла практически на нет. И как в таких условиях организму сопротивляться болезням и старению? Поэтому профилактикой и также обязательным условием лечения андрогенодефицита будут корректировка режима труда и отдыха, соблюдение диеты, снижение веса и увеличение физической активности, например, это может быть бег, ходьба, плавание, спорт.

Четыре шага к укреплению мужского здоровья:

— На какие симптомы надо обращать внимание?

— Как я уже сказала, из-за снижения тестостерона начинают страдать многие системы. В частности наблюдаются соматические расстройства: уменьшение мышечной массы и силы, снижение плотности костной ткани, увеличение грудных желез и массы жировой ткани, уменьшение оволосения на голове, теле, лобке, истончение и атрофия кожи. Со стороны вегето-сосудистой системы мужчина начинает замечать внезапное покраснение лица, шеи, верхней части туловища, чувство жара ("приливы"), колебание уровня артериального давления, боли в сердце, головные боли, головокружение, чувство нехватки воздуха. И, естественно, снижается либидо, оплодотворяющая способность эякулята, наблюдается эректильная дисфункция и учащенное мочеиспускание.

— Наверно такие симптомы не могут не повлиять на психоэмоциональный фон мужчины?

— Безусловно, качество жизни человека снижается, но, помимо собственно переживаний, наблюдается повышенная раздражительность, быстрая утомляемость, ослабление памяти и внимания, бессонница, депрессивные состояния и снижение работоспособности.

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Большинство мужчин и не подозревают о том, какова причина этих симптомов и что они обозначают. Они молча переносят ухудшение самочувствия, ругают преждевременную старость или идут на прием к кардиологу, невропатологу и другим врачам. Обычно они даже не догадывается, что в такой проблеме поможет разобраться только уролог-андролог.

— Сейчас модно обращаться к психологу. В этой ситуации он может помочь?

— Так как низкий тестостерон вызывает комплекс симптомов: повышение холестерина и уровня артериального давления, ожирение, эректильная дисфункция, ночные мочеиспускания, то психолог здесь бессилен. Конечно, человеку с таким диагнозом нужна поддержка, но своевременное обращение к урологу-андрологу имеет первостепенное значение. Кстати, эмоциональное состояние второй половины также страдает, так как обычно она первая попадает под шквал негатива, а нервные срывы второй половины первым делом выливаются именно на нее.

— Как в этой ситуации должна вести себя женщина?

— Все просто. Супруге важно понять, что ее муж находится в ситуации, когда ему нужна поддержка и, конечно, помощь врача. Как только гормональный фон стабилизируется, все станет по-прежнему, нужно только поддержать человека. Поэтому если она замечает подобные симптомы, ей надо постараться уговорить его пойти к специалисту.

— Как диагностируется мужской андрогенодефицит?

— Постановка диагноза основывается на выявлении характерных жалоб и признаков андрогенной недостаточности. Как правило, при осмотре обнаруживаются такие косвенные объективные признаки, как изменение характера лобкового оволосения, атония мошонки, атония и гипоплазия яичек. В отдельных случаях, особенно при сопутствующих заболеваниях печени, наблюдается гинекомастия — увеличение грудной железы. Для облегчения диагностики снижения тестостерона создано множество анкет. Так, один из наиболее простых и популярных опросников включает в себя всего 10 вопросов. Если на любые 3 ответа пациент отвечает утвердительно, возможно, причина в дефиците мужского гормона.

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Самый простой способ — измерить талию у мужчины. Если объем превышает 94 сантиметра, тогда нужны дополнительные анализы, которые помогут поставить или отклонить диагноз. Для уточнения диагноза проводится диагностика уровня тестостерона и других половых гормонов, биохимического анализа крови. Анализы секрета предстательной железы и эякулята также позволяют косвенно дать оценку эндокринного статуса организма. Очень информативно ультразвуковое исследование органов малого таза, позволяющее оценить состояние предстательной железы и семенных пузырьков.

— Возможно ли лечение андрогенодефицита?

— Лечение климакса необходимо только в том случае, когда его проявления в значительной степени выходят за физиологические рамки, приводя к расстройству важных функциональных систем организма. Оно должно иметь комплексный характер, быть направленным на устранение причины возникновения заболевания и, конечно же, решать сопутствующие нарушения. Но главной целью лечения является восстановление нормального, физиологического уровня тестостерона. На сегодняшний день основная роль в лечении возрастного андрогенного дефицита отводится заместительной терапии препаратами тестостерона в различных формах: трансдермальный (пластыри, гели и кремы); подкожный (импланты тестостерона); пероральный (капсулы для приема внутрь); инъекционный (масляный раствор для внутримышечного введения). Лечение подбирается индивидуально с учетом особенностей организма конкретного мужчины.

Анкета для быстрой оценки уровня тестостерона:

Дефицит тестостерона возможен при положительном ответе на вопросы 1, 7 или любые три другие вопроса.