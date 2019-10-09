Время перемен: стоит ли торопиться с пластической операцией?

Кто из нас хотя бы раз в жизни не мечтал исправить что-то в своей внешности? Многие женщины мечтают отдаться в руки пластического хирурга, чтобы получить, наконец, идеальный нос или грудь. Кто-то желает повернуть время вспять и с помощью хирурга стать моложе и краше. Но почему нужно серьезно подумать, прежде чем решиться на операцию, рассказал известный в России пластический хирург Рустам Халилуллин.

Страхи и сомнения

Неизвестность — вот самая большая причина страхов и сомнений. Где-то можно рискнуть и шагнуть в неизвестность, доверившись потоку жизни. Но когда речь идет о красоте и здоровье, нужна более тщательная подготовка и изучение всех нюансов. Любая пластическая операция является совокупностью эстетического "чутья", стиля, сложных расчетов, технических навыков и, конечно, умелых рук. Хирургия не терпит спешки. Даже экстренная хирургия, что уж говорить о пластической. Хирургия — это квинтэссенция тотальной сосредоточенности и взвешенных решений. Бытовые ошибки легко исправить: если забыл купить по дороге домой хлеба — всегда можно вернуться, неправильный отчет — переделать. Все, что касается красоты и здоровья — назад особо не отмотаешь. Я, конечно, не вправе давать советы, как жить. Но могу дать дружеский совет в отношении эстетической медицины: принимайте решения осознанно и взвешенно. Не торопитесь. Поймите, что вы уверены и вам действительно это нужно. Подумайте еще раз. И лишь после этого делайте серьезный шаг. Не спешите. Все успеется.

Уколы или скальпель?

Главное — это совместная работа специалистов эстетической медицины. Я не устаю повторять — косметолог ихирург — это одно целое. Всем пациентам и всем специалистам надо понять эту истину. Непреложную истину.Только вместе можно получить действительно ошеломляющие результаты. Хирург решает проблемы радикально, в том случае, когда эстетические особенности внешности не поддаются терапевтическому воздействию.Важно понимать, что каждое показание действительно требует своего собственного определенного решения. Если косметолог видит, что не может помочь пациенту с какими-то проблемами, он обязан направить его к специалисту хирургического профиля. И точно так же хирург не имеет права оперировать пациента, если для этого нет оправданных, серьезных показаний.

Среди огромного разнообразия пластических операций есть неоспоримые "лидеры" — вмешательства, которые врачи проводят чаще всего. Они самые популярные среди пациентов.

1. Блефалопластика, или пластика век

Это одна из самых популярных пластических операций в мире. И в России тоже. Точной статистики нет, но по самым скромным подсчетам, пластические хирурги делают не менее 5 миллионов операций в год по всей планете. Пластика век позволяет сделать взгляд открытым, избавляет от мешков под глазами, по желанию пациента меняет разрез глаз.

2. Маммопластика, или пластика груди

Сюда относятся изменения как формы, так и размера молочных желез. Пластика груди может выполняться вместе с другими операциями, например, липосакцией. Это позволяет быстрее добиться желаемых форм. Можно комбинировать с блефаропластикой, миниабдоминопластикой, интимной пластикой и другими.

3. Абдоминопластика, или пластика передней брюшной стенки

Эта операция убирает избытки кожи и жировые отложения, ликвидирует диастаз мышц и грыжи передней брюшной стенки. Чаще всего эта операция показана женщинам после родов, чтобы избавиться от так называемого "растянутого" живота.

4. Липосакция, иликоррекция локальных жировых отложений

Эта операция не направлена на похудение, как думают многие. Она скорее оттачивает фигуру до совершенства, отсекая лишнее. Прежде чем решаться на операцию, стоит попробовать решить проблему правильным питанием и спортом, советует пластический хирург Рустам Халилуллин.

5. Фейслифтинг, или подтяжка лица

Это самый мощный инструмент в руках хирурга, самая эффективная операция для тотального омоложения лица. Зачастую одновременно с фейслифтингом делают липосакцию второго подбородка, блефаропластику и имплантацию подбородка. Все варианты фейслифтинга, в том числе композитный, хирург Рустам Халилуллин также выполняет.