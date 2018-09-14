Что можно строить на садовом участке

В Самарской области, как и во всей России, изменился порядок строительства индивидуальных жилых домов. Поправки федерального законодательства разрешили давние споры о параметрах объекта "индивидуальный жилой дом". Теперь зафиксировано четкое понятие — это отдельно стоящее здание, не выше 3 этажей и высотой не более 20 метров.

С августа этого года для возведения объекта ИЖС разрешение на строительство не требуется. Это не означает, что теперь на своих участках собственники могут строить что угодно. Государство контролирует ситуацию, однако процедура согласования строительства индивидуального дома упрощена. Как сообщили "Волга Ньюс" в Кадастровой палате Самарской области, застройщику достаточно направить в администрацию уведомление о грядущем строительстве. На рассмотрение документов компетентным органам отводится семь рабочих дней. Если в этот срок чиновники не выдают решения о соответствии или несоответствии будущего дома градостроительным нормам, то строительство автоматически считается согласованным на срок 10 лет.

За какие хозяйственные постройки надо платить налог на недвижимость Если вы являетесь владельцем дачного участка или частного дома, то обязаны платить налог не только за основное строение, но и за баню, сарай или летнюю кухню. Но для этого объект должен быть зарегистрирован и являться капитальной постройкой.

В течение месяца после окончания строительства здания необходимо снова поставить об этом в известность администрацию, приложив к уведомлению еще документы для регистрации права на возведенный объект: технический план и квитанцию оплаченной госпошлины. По новому закону кадастровый учёт и госрегистрация прав на созданный объект ИЖС или садовый дом происходит одновременно. Чиновники за семь рабочих дней обязаны проверить полученные данные и ответить застройщику: соответствует ли новый дом нормативам. В случае положительного решения госорганы должны сами направить в Росреестр документы для кадастрового учета и регистрации прав.

Также теперь не нужно брать разрешение на возведение на частном участке гаража и хозпостроек. Эти нормы исключат спорные ситуации, когда граждане пытались узаконить на садовых и дачных участках такие постройки, как "магазины", "ангары", "склады" и прочие коммерческие объекты.

"С одной стороны, для жителей Самарской области, которые решили строить свой дом, это упрощает ситуацию — ведь разрешительный порядок строительства изменен на уведомительный, — поясняет помощник директора Кадастровой палаты региона Евгения Дроздова. — С другой стороны, государство охраняет интересы граждан и от злоупотреблений со стороны застройщика. Возвести можно лишь такое строение, которое соответствует градостроительному регламенту земельного участка и с соблюдением требуемых ограничений, например отступов от границ участка. Это важно для обеспечения безопасности построенного объекта и исключает споры межу соседями, когда дома на смежных участках расположены так близко, что буквально "наступают друг другу на пятки".

О вступивших в силу изменениях Кадастровая палата Самарской области уведомила всех кадастровых инженеров региона, чтобы специалисты учитывали эту информацию в своей работе.