Самая эффективная эпиляция: выбираем лучший метод

Еще со времен древних греков и Клеопатры женщины ведут изнурительную и беспощадную войну с нежелательной растительностью. Наука и новые технологии приходят на помощь стремящимся к идеалу дамам. Какая эпиляция самая эффективная? Для того чтобы разобраться в этом, необходимо определить, в чем разница между эпиляцией и депиляцией, и об этом нам рассказала врач-дерматолог, косметолог, эксперт в области лазерной эпиляции, специалист клиники "ELIXIR" Евгения Рузанова.

Для начала действительно надо разобраться в терминах. Итак:



Депиляция — это удаление только той части волоса, которая уже вышла на поверхность. Корневая часть при этом остается нетронутой. Как правило, депиляция — это то, что мы делаем в домашних условиях: бритье, обработка различными кремами, удаление волос при помощи воска и т. д.

Эпиляция — более радикальная процедура, воздействующая не только на стержень волоса, но и на его корень и постепенно разрушающая его. Конечно, использовать выбранный способ придется достаточно долго. Но уже через некоторое время вы начнете замечать, что волосы становятся более тонкими, бесцветными и постепенно исчезают. И именно об этом виде процедур мы поговорим ниже.

Биоэпиляция

Это восковая эпиляция, один из самых простых способов избавиться от нежелательных волос. Эпиляция воском подразумевает обязательный разогрев восковой массы до определенной температуры, а затем быстрое и тщательное нанесение ее на кожу, обязательно по направлению роста. Масса застывает, затем резким движением срывается с поверхности.

Энзимная

Новый метод, когда после восковой депиляции на кожу наносятся специальные препараты, содержащие энзимы. Под воздействием тепла энзимы проникают по волосяным каналам в фолликулы и разрушают луковицу. Для получения устойчивого эффекта необходимо пройти как минимум семь процедур.

Шугаринг

Эффективный метод удаления всех типов волос на основе изысканного продукта — сахарной пасты. Метод очень близок к эпиляции воском и фитосмолой, но имеет массу преимуществ. Смесь для шугаринга смягчает и разглаживает кожу, удаляет даже самые короткие волоски, а эффект от процедуры длится дольше.

Электроэпиляция

Самый старый и проверенный, но и наиболее болезненный способ. Суть процедуры очень проста — кожа в месте роста волоса прокалывается тонкой иголкой, по которой поступает электрический ток. Он разрушает волосяную луковицу. Несколько процедур позволяют, как правило, избавиться от 95% растительности. Но не все так радужно — у электроэпиляции существует достаточно много противопоказаний.

Фотоэпиляция

Эффективный метод, подходит для пациентов, имеющих светлую кожу и темную растительность на теле. Принцип фотоэпиляции: световой импульс поглощается пигментом волоса и разрушает его корень (фолликул). Новые волоски уже не смогут вырасти. Во время сеанса удаляются только те волосы, которые находятся в активной стадии роста. Для желаемого результата необходимо пройти курс из 8-10 процедур.

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Ультразвуковая эпиляция

Больше подходит для седых, светлых или пушковых волос. Волосяные луковицы разрушаются за счет воздействия специальных гелей и ультразвука. Основной недостаток — это то, что метод можно применять только на небольших участках кожи. Да и то далеко не на всех. Например, обработка области бикини не рекомендована. Обычный курс состоит из 7-11 процедур. Промежуток между ними — месяц.

Элос-эпиляция (электрооптическая синергия)

Этот метод можно отнести к комбинированным. Он был разработан и опробован израильскими косметологами в сотрудничестве с ведущими врачами и инженерами. На волосяные луковицы воздействует сразу два вида энергии — световая и биполярные радиочастоты. Процедура практически не доставляет неприятных ощущений. По уверению некоторых косметологов, этот способ позволяет безболезненно и навсегда избавиться от нежелательных волос любого типа — светлых и темных, жестких и пушковых, причем в любых, даже самых нежных местах. Полный курс включает в себя 5-12 сеансов, которые необходимо повторять каждые 4-6 недель.

Лазерная эпиляция

На сегодняшний день существует четыре лазерных системы: диодная, александритовая, рубиновая, неодимовая. На практике вся мировая косметология использует для лазерной эпиляции два типа лазера: диодный и александритовый, относящиеся к системе премиум-класса. Эффективность лазерного удаления волос заключается в том, что лазер не просто удаляет волосяную луковицу (с этим может справиться любая другая эпиляция), но и устраняет связь, отвечающую за питание и регенерацию волос, а значит, дальнейший рост волос останавливается. Но здесь возникает вопрос, эпиляция лазером какого типа лучше и эффективнее. Диодный лазер рассчитан на любой фототип, александритовый — на темные волосы на светлой коже. Болезненность процедуры зависит от охлаждающей системы: у диодного лазера она контактная, у александритового — бесконтактная криогенная. Диодным лазером можно удалять волосы и летом, александритовым — нет. Александритовый лазер сжигает волос, поэтому он выпадает мгновенно, а прижженный волос с луковицей выпадает в течение недели. После диодного лазера волосы выпадают через 2 недели. Для достижения эффекта в обоих случаях необходимо 4-8 процедур.

Независимо от метода, количество процедур и желаемый эффект напрямую зависят от цвета, густоты и локализации волос, а также от возраста и работы эндокринной системы.