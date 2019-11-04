Ноу-хау, которые помогают делать улыбку идеальной

Для многих неправильный прикус — совсем не повод обратиться к ортодонту. А вот кривизна зубов — совсем другое дело: ее мечтают исправить многие. Кто не хочет быть обладателем голливудской улыбки? К счастью, для реализации этого желания в современной стоматологии есть много возможностей — подробнее о некоторых из них рассказали известные стоматологи Самары.

Реставрация фронтальных зубов

Одной из задач современной стоматологии является восстановление утраченных тканей зубов минимальными инвазивными методами. Вопреки широко применяемым прямым композитным реставрациям, пациенты все больше обращаются к высокоэстетичным технологиям восстановления зубов непрямыми методами — винирам и люминирам.

Алексей Никифоров, врач стоматолог-терапевт "Самарского стоматологического центра № 1" поясняет: "Прямой метод реставрации включает в себя иссечение некротизированных тканей и восстановление объема зуба композитными и стеклоиономерными материалами. Несомненными преимуществами являются, конечно, скорость изготовления реставрации, и стоимость. Из недостатков: со временем происходит изменение цвета реставрации, поэтому необходима ежегодная коррекции (а это дополнительные расходы). Ну и законченная работа довольно хрупкая. Непрямой метод реставраций в отличие от прямого включает в себя изготовление конечной работы в зуботехнической лаборатории. Из плюсов можно выделить высокую эстетику, прочность, надежность и долговечность".

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Но в каких случаях лучше выбирать виниры, а в каких люминиры? По словам Алексея Никифорова, основная идея виниров — закрыть такие некариозные дефекты, как флюороз, гипо- и гиперплазия эмали, заменить собой несостоятельные реставрации и, при возможности, исправить положение у развернутых или "кривых" зубов. Также, пациент волен выбрать цвет своей реставрации и в результате уйти от стоматолога с ровными зубами более светлых тонов. Как правило, установка виниров не требует депульпирования, а слой эмали, который препарируется составляет около 0,5 миллиметров. Люминиры же не требуют вообще никакого обтачивания и их рекомендуется устанавливать тем, кого не устраивает лишь цвет своих зубов.

"Современная стоматология предлагает множество вариантов "изготовления улыбки", — говорит Алексей Никифоров. Но различные условия в полости рта иногда не позволяют нам выбрать тот или иной вариант лечения. Тем не менее, нынешние технологии способны исправить самые бедственные ситуации во рту и вернуть человеку как удовольствие от возможности пережевывать пищу, так и подарить ослепительную улыбку.

Съемные ортодонтические конструкции

Брекеты или трейнеры — что выбрать? А выбирать и не надо, отвечают специалисты. "Между этими конструкциями существуют принципиальные отличия, — говорит кандидат медицинских наук, стоматолог общей практики, хирург, пародонтолог, директор стоматологической практики "Сентябрь" Ирина Ганжа. — Брекеты представляют собой несъемную ортодонтическую технику, а тренеры наоборот — съемную. Последние не надо использовать постоянно, да это и невозможно. Рекомендации стоматологов такие: их надо носить днем суммарно не менее двух часов и всю ночь. Обычно их применяют для лечения прикуса до 18-20 лет. Почему именно так? Просто в молодом возрасте ткани челюстно-лицевой области более податливые, пластичные, поэтому зубы проще "двигать". Используя тренеры в этом возрасте можно создать предпосылки для правильного развития зубочелюстной системы. В свою очередь брекеты решают проблему уже неправильно сформированного прикуса".

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Неоспоримое преимущество трейнеров в том, что кроме прикуса, они регулируют основные функции организма, например, формирует носовое дыхание, и приводит к здоровому состоянию организм в целом. У взрослых пациентов применяют миофункциональные трейнеры, как дополнение к основному лечению, потому что с их помощью можно бороться с бруксизмом, храпом, снимать спазм с жевательной мускулатуры.

"Во многих случаях для исправления прикуса у детей и взрослых элайнеры (каппы) могут быть полноценной альтернативой брекетам, а в отдельных ситуациях могут и превосходить их по эффективности лечения, — говорит Юлия Наумова, врач-ортодонт White dental clinic. — Однако в некоторых случаях врач может настаивать на выборе аппаратуры в пользу брекет-системы для большей предсказуемости результата и сокращения сроков лечения".

Лечение, кстати, предполагает несколько этапов. В первый прием снимаются слепки с зубов пациента и отправляются в лабораторию вместе с подробной инструкцией. На ее основе в лаборатории создается план лечения (виртуальный 3D фильм), где математически точно просчитываются степень воздействия на зубы, их направление перемещения и другие параметры. Затем этот виртуальный план лечения отправляется на фабрику, где изготавливается набор капп на весь период лечения.По словам Юлии Наумовой, основным преимуществом элайнеров является их прозрачность, поэтому вся процедура проходит абсолютно незаметно для окружающих. Кроме того, их ношение абсолютно не осложняет проведение ежедневных гигиенических процедур, так как аппаратура является съемной. И, наконец, приятным бонусом для пациента является возможность видеть результат своего лечения в виртуальном виде еще до начала лечения.

"Средние сроки лечения на каппах сопоставимы с применением брекет-системы, — поясняет Юлия Наумова, — но каждый клинический случай уникален, и подход к выбору аппаратуры для каждого пациента строго индивидуален. А на стабильность результата влияет только грамотное планирование лечения и дисциплинированное соблюдение пациентом рекомендаций врача.

Все дело — в десне

Но улыбка — это не только зубы, это и десны. К слову сказать, оголение корней зубов, то есть рецессия, может приносить много неприятных ощущений и даже снижать самооценку человека. "Чтобы решить проблему рецессии, проводится пластика на тканях парадонта с целью восстановления эстетики десневого края и закрытия оголенного участка, — поясняет Ирина Ганжа. — Другой противоположный случай — десневая улыбка, когда сильно визуализируется десна. Данное состояние происходит по причине неполного прорезывания зубов. Создать более открытую улыбку способна пластика десневого края. Но кроме прочего помогают и средства косметологической коррекции такие, как ботулотоксин, филлеры. Их вводят в область мышц, окружающих полость рта, чтобы блокировать мышцы, избыточно поднимающие губу. Этот метод выполняется наряду с другими стоматологическими манипуляциями".

По словам Ирины, источником рецессии могут быть осложнения после ортодонтического лечения или при агрессивной чистке зубов. Так неправильно подобраные средства гигиены полости рта: жесткие зубные щетки, высокоабразивные агрессивные пасты и горизонтальные движения травмируют тонкую эмаль в пришеечной области и десневой край, вызывая оголение корней зуба. "Лечение пациента в этом случае начинается с нормализации индивидуальной гигиены, то есть устранения травмирующих факторов, — поясняет Ирина Ганжа. После, если это необходимо, проводятся пластические манипуляции".